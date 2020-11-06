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Эфириум пытается угнаться за динамикой Биткоина, который продолжает рост
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Эфириум пытается угнаться за динамикой Биткоина, который продолжает рост

Рассматривая техническую картину Bitcoin на дневном графике, аналитики RoboForex видят, что обновление двухлетнего максимума и дивергенция не позволили рынку скорректировать подъём
​Анализ по Фибоначчи для Bitcoin и Ethereum на 06.11.2020

Bitcoin

Рассматривая техническую картину Bitcoin на дневном графике, аналитики RoboForex видят, что обновление двухлетнего максимума и дивергенция не позволили рынку скорректировать подъём. Тренд роста продолжил своё развитие, протестировав район отметки 16000,00. Дальнейшие цели текущего движения лежат в диапазоне пост-коррекционного расширения 138,2%-161,8% по шкале Фибоначчи (17626,00-20022,00). Если в динамике криптовалюты назреет откат, то его целью будет преодолённый ранее уровень 13857,20.

На 1-часовом таймфрейме Bitcoin можно наблюдать формирование дивергенции на MACD. В такой ситуации возможно начало коррекционного снижения к уровням Фибоначчи 23,6% (14525,00), 38,2% (13624,20) и 50,0% (12897,50). Сопротивление находится на пике — 15977,50.

Эфириум (Ethereum)

Дневной таймфрейм Эфириума (Ethereum) демонстрирует желание рынка «угнаться» за динамикой Биткоина. Пока не пробит максимум на 488,68, криптовалюта всё ещё находится в фазе коррекции. Первая волна коррекционного спада достигла уровня 38,2% по шкале Фибоначчи, а вторая, пробив минимум на 305,42, может опуститься до уровней 50,0% (289,60) и 61,8% (242,00). В свою очередь, прорыв текущего максимума откроет путь для роста котировок к долгосрочному уровню коррекции 38,2% по шкале Фибоначчи (592,36) и в диапазон пост-коррекционного расширения 138,2%-161,8% (558,42-602,00).

Анализируя 1-часовой таймфрейм Эфириума (Ethereum), эксперты RoboForex видят, что восходящая тенденция в качестве коррекции приближается к уровню Фибоначчи 76,0% (444,66) относительно предыдущего нисходящего движения. Учитывая формирование дивергенции на MACD, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения к ранее пробитому уровню 61,8% (418,47).

Источник: RoboForex

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