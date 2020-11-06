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Лайткоин готовится к тесту уровня 59.25
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Лайткоин готовится к тесту уровня 59.25

Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 61.26
​Анализ индикатора Ишимоку для LTC USD, BRENT на 06.11.2020

LTCUSD

Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 61.26. Актив торгуется над Облаком Ишимоку, что предполагает наличие восходящей тенденции. Ожидается тест сигнальных линий индикатора на уровне 59.25, далее — рост к 68.05. Дополнительным сигналом в пользу подъёма котировок выступит отскок от уровня поддержки. Отменой варианта с ростом цены станет пробой нижней границы Облака индикатора и её закрытие под уровнем 51.55, что укажет на продолжение падения к 50.25.

BRENT

Нефть торгуется на уровне 40.05. Инструмент торгуется внутри Облака Ишимоку, что предполагает наличие боковой тенденции. Ожидается тест нижней границы индикатора Облака индикатора на уровне 39.60, далее — рост к 43.25. Сигналом в пользу подъёма цены выступит отскок от нижней границы восходящего канала. Отменой варианта с ростом котировок станет пробой нижней границы Облака Ишимоку с их закреплением под уровнем 38.95, что укажет на продолжение падения к 36.55. Подтверждением подъёму цены выступит пробой верхней границы Облака индикатора с её закреплением над уровнем 41.35.

Источник: RoboForex

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