Лайткоин готовится к тесту уровня 59.25

LTCUSD

Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 61.26. Актив торгуется над Облаком Ишимоку, что предполагает наличие восходящей тенденции. Ожидается тест сигнальных линий индикатора на уровне 59.25, далее — рост к 68.05. Дополнительным сигналом в пользу подъёма котировок выступит отскок от уровня поддержки. Отменой варианта с ростом цены станет пробой нижней границы Облака индикатора и её закрытие под уровнем 51.55, что укажет на продолжение падения к 50.25.

BRENT

Нефть торгуется на уровне 40.05. Инструмент торгуется внутри Облака Ишимоку, что предполагает наличие боковой тенденции. Ожидается тест нижней границы индикатора Облака индикатора на уровне 39.60, далее — рост к 43.25. Сигналом в пользу подъёма цены выступит отскок от нижней границы восходящего канала. Отменой варианта с ростом котировок станет пробой нижней границы Облака Ишимоку с их закреплением под уровнем 38.95, что укажет на продолжение падения к 36.55. Подтверждением подъёму цены выступит пробой верхней границы Облака индикатора с её закреплением над уровнем 41.35.

Читайте также: Торговая неделя завершается ожиданием отчета по безработице в США