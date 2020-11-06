Нефть марки Brent сохраняет нисходящую тенденцию, индекс S&P 500 нацелен на рост

BRENT

На периоде H4 котировки нефти марки Brent отбились от уровня 5/8 и торгуются под 200-дневной Скользящей средней, что указывает аналитикам RoboForex на сохранение нисходящей тенденции. В данной ситуации ожидается пробой уровня 3/8 с последующим падением цены до поддержки на 1/8. Отменой такого сценария станет пробой уровня 5/8, что может привести к смене тенденции и росту котировок до сопротивления 6/8.

На периоде M15 нижняя линия индикатора VoltyChannel пробита. Данное событие указывает на высокую вероятность дальнейшего падения цены.

S&P 500

На периоде H4 котировки индекса S&P 500 торгуются над 200-дневной Скользящей средней, что указывает экспертам RoboForex на преобладание восходящей тенденции. В данной ситуации ожидается тестирование ценой уровня 5/8 с последующим отбоем от него и ростом до сопротивления 7/8. Отменой указанного сценария послужит пробой уровня 5/8 вниз, что вызовет коррекционное падение котировок до поддержки на 3/8.

На периоде M15 верхняя линия индикатора VoltyChannel пробита. Данное событие подтверждает вероятность роста цены до уровня 7/8 от периода H4.

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