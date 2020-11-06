МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
Нефть марки Brent сохраняет нисходящую тенденцию, индекс S&P 500 нацелен на рост
logo

Нефть марки Brent сохраняет нисходящую тенденцию, индекс S&P 500 нацелен на рост

На периоде H4 котировки индекса S&P 500 торгуются над 200-дневной Скользящей средней, что указывает экспертам RoboForex на преобладание восходящей тенденции
​Анализ уровней Мюррея для Brent и S&P 500 на 06.11.2020

BRENT

На периоде H4 котировки нефти марки Brent отбились от уровня 5/8 и торгуются под 200-дневной Скользящей средней, что указывает аналитикам RoboForex на сохранение нисходящей тенденции. В данной ситуации ожидается пробой уровня 3/8 с последующим падением цены до поддержки на 1/8. Отменой такого сценария станет пробой уровня 5/8, что может привести к смене тенденции и росту котировок до сопротивления 6/8.

На периоде M15 нижняя линия индикатора VoltyChannel пробита. Данное событие указывает на высокую вероятность дальнейшего падения цены.

S&P 500

На периоде H4 котировки индекса S&P 500 торгуются над 200-дневной Скользящей средней, что указывает экспертам RoboForex на преобладание восходящей тенденции. В данной ситуации ожидается тестирование ценой уровня 5/8 с последующим отбоем от него и ростом до сопротивления 7/8. Отменой указанного сценария послужит пробой уровня 5/8 вниз, что вызовет коррекционное падение котировок до поддержки на 3/8.

На периоде M15 верхняя линия индикатора VoltyChannel пробита. Данное событие подтверждает вероятность роста цены до уровня 7/8 от периода H4.

Источник: RoboForex

Читайте также: Эфириум пытается угнаться за динамикой Биткоина, который продолжает рост

пятница 06.11.2020 | 13:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok