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Создателя Telegram-канала Nexta обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии
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Создателя Telegram-канала Nexta обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии

Путило и Протасевич призывали к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координировали митинги, указывая конкретные места проведения и маршруты передвижения
​Создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии. 

Против них также возбуждено уголовное дело из-за действий, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны. В ведомстве указали, что Путило и Протасевич призывали к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координировали митинги, указывая конкретные места проведения и маршруты передвижения.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает около 1,8 миллиона подписчиков. В определенные периоды она составляла более двух миллионов. 

Источник: Lenta.ru

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пятница 06.11.2020 | 13:13
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