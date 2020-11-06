Американский доллар стабилизировал курс

Большинство инвесторов делают ставку на то, что следующим президентом станет демократ Джо Байден, но республиканцы скорее всего сохранят контроль над Сенатом, что затруднит демократам принять более крупный пакета бюджетной помощи, который они продвигали.

Байден сохраняет преимущество над президентом Дональдом Трампом, но несколько важных штатов все еще подсчитывают голоса, а Трамп уже предъявляет юридические претензии к подсчету голосов, поэтому все еще существует высокая степень неопределенности.

По словам некоторых трейдеров, итоги голосования из нескольких штатов США продолжали поступать во время азиатской сессии, но валюты не проявили особой реакции, поскольку объявление явного победителя может занять несколько дней или даже недель.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, по данным экспертов TeleTrade, торговался стабильно вблизи двухнедельного минимума. За неделю индекс упал на 1,5%, что может стать самым большим падением почти за четыре последних месяца.

Значительное снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций из-за ожиданий сокращения бюджетных расходов в сочетании с ралли на рынке акций и других более рискованных активов ударило по курсу доллара.

В пятницу доллар торговался близко к восьмимесячному минимуму против иены. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал тесно сотрудничать с зарубежными властями, чтобы удерживать курс валюты на стабильном уровне, поскольку сильная иена рассматривается правительством страны как угроза экономике Японии.

Британский фунт торговался без существенных изменений, сохранив прирост четверга в 1,23%.

Инвесторы также ожидают сегодняшней публикации данных по занятости в США. Согласно прогнозам большинства экономистов, количество новых созданных рабочих мест в американской экономике вне сельского хозяйства немного сократится в сравнение с предыдущим отчетным месяцем.

Рост числа новых случаев коронавируса к рекордным уровням в нескольких штатах США также может сдерживать экономическую активность.

Курс юаня немного упал, но все еще остается вблизи двухлетних максимумов. Многие инвесторы ожидают, что администрация Байдена сократит давление, которое оказывал Трамп на Китай.

Австралийский доллар упал по отношению к доллару США после того, как центральный банк страны заявил, о своей готовности расширить программу покупок облигаций, если это будет необходимо для поддержки экономики.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1825. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1795-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1725). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3150. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3110-55, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2995). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.55. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y103.35. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу состоится публикация среднего количества данных. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 3-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема резервов в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Также в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь.

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