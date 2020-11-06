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Торговая неделя завершается ожиданием отчета по безработице в США
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Торговая неделя завершается ожиданием отчета по безработице в США

Ускорение числа новых случаев Covid в последние недели и падение примерно на 130-150 тысяч временных переписных работников, вероятно, повлияли на активность найма в октябре
​Когда президентские выборы в США вступили в свою заключительную стадию, рыночные настроения стали немного осторожными в одночасье. Как отмечают аналитики Tickmill, фьючерсы на акции США и Европы упали, в то время как рынки акций в Азии несколько смешаны. Джо Байден, по-видимому, приближается к тому, чтобы стать следующим президентом США, хотя Трамп продолжает сомневаться в целостности американской системы голосования.

Учитывая близость выборов, неудивительно, что вчера вечером Федеральная Резервная Система на своем заседании по вопросам политики оставила процентные ставки и программу покупки активов без изменений. Однако, хотя ФРС признала, что экономика продолжает расти, она также указала на понижательные риски для роста и выразила обеспокоенность тем, что восстановление экономики может застопориться на фоне возобновления роста числа случаев Covid-19. Как в заявлении для прессы, так и на пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла после заседания подчеркивалось, что Центральный банк США готов предложить больше поддержки экономике, если это будет оправдано. Между тем, вчера канцлер Великобритании объявила, что программа отпусков будет продлена до марта 2021 года.

По мере того, как исключительно насыщенная событиями неделя подходит к концу, особенно в США, эксперты Tickmill ожидают, что сегодняшний отчет по платежным ведомостям за октябрь станет еще одним интересным моментом для участников рынка. После резкого снижения зарплат, наблюдавшегося в марте и апреле вместе взятых – поскольку экономика была заблокирована-в последние месяцы наблюдалось восстановление. Однако ускорение числа новых случаев Covid в последние недели и падение примерно на 130-150 тысяч временных переписных работников, вероятно, повлияли на активность найма в октябре. Посмотрите на рост на 700 тысяч, в целом соответствующий тому, что наблюдалось в сентябре, заметно, что темпы восстановления рабочих мест в последнее время замедлились, оставив уровень занятости все еще немного ниже своего доковидного уровня. Тем не менее этого должно быть достаточно, чтобы уровень безработицы снизился еще немного, до 7,8%. Тем не менее, такой уровень безработицы должен служить напоминанием следующей администрации о проблемах, которые ждут американскую экономику впереди.

В других местах, по всей Европе, это очень тихий день, и никаких крупных релизов данных не ожидается ни в Великобритании, ни в еврозоне. Член Управляющего совета ЕЦБ Хольцманн выступает на онлайн-конференции по Европейской экономической интеграции.

Источник: Tickmill

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