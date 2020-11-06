Торговые рекомендации по основным валютным парам на 06.11.2020

Смещение EURUSD: бычий выше 1.1780 медвежий ниже

EURUSD с технической и торговой точки зрения, неспособность удержать минимумы 1.1687 открывает быстрое движение к тесту 1.1610, так как 1.1780 содержит попытки роста искать тест стержневого 1.15. Обновление через 1.1780, по оценке экспертов Tickmill, открывает движение к вызову предложений и останавливается выше 1.19 в качестве следующей цели роста.

Отчеты о потоках предполагают, что предложения сверху проходят через область 1.1860, а затем увеличиваются при движении в область 1.1880, чтобы найти увеличивающуюся перегрузку до уровня 1.1920, даже там, где вы, вероятно, увидите слабый стоп, вы найдете тот же тип перегрузки, продолжающийся до 1.1950, прежде чем немного ослабнуть и увеличиться при любом движении к уровню 1.2000. Нисходящие ставки светятся через область 1.1800 со слабыми стопами на провале через область 1.1780 и открывают рынок для повторного вызова области 1.1700 с легкой поддержкой оттуда.

GBPUSD смещение: бычий выше 1.2861 таргетинг 1.3266

GBPUSD с технической и торговой точки зрения, в то время как 1.2950 привлекает достаточные ставки, ищет тест первичной цели равенства на уровне 1.3264.

Отчеты о потоках предполагают, что предложения сверху увеличиваются до уровня 1.3200 со слабыми стопами, вероятно, при движении через уровень и становятся слабее при прорыве в область 1.3260 с ограниченными предложениями один раз через область 1.3300, нисходящие ставки светятся до уровня 1.2950, прежде чем начинают появляться более сильные ставки, и увеличиваются до уровня 1.2900 со слабыми стопами, вероятно, при падении в уровень 1.2880 снова с более сильными ставками, появляющимися в 1.2850.

Смещение USDJPY: медвежий ниже 104 бычий выше

USDJPY с технической и торговой точки зрения, так как поддержка 104.30 ищет тест сопротивления нисходящей линии тренда на 105.50 обновление, так как 104 теперь действует как сопротивление, ищет тест 103 далее.

Отчеты о потоках предполагают нисходящие ставки до уровня 103.00 и, по предположениям аналитиков Tickmill, продолжатся до уровня 102.80 до появления слабых стопов, а затем рынок найдет ограниченные ставки до области 103.20 и ту же историю, однако ставки, скорее всего, будут увеличиваться при каждом падении.

AUDUSD Bias: медвежий ниже .7243 бычьи выше

AUDUSD с технической и торговой точки зрения, as .7243 caps upside пытается найти снижение, чтобы возобновить выставление ставок и стопов навстречу .6900 обновление as .7240 теперь действует как поддержка ищите повторный тест предложений и остановок выше .7400.

Отчеты о потоках предполагают затор на верхней стороне через область 0.7290 и, вероятно, продолжат движение в область 0.7320 до немного меньшего сопротивления до 0.7350, однако толчок через этот уровень, скорее всего, приведет к увеличению предложений до уровня 0.7380 и продолжению до 0.7420 и максимумов с сентября, сильный прорыв остановится, вероятно, на движении через уровень и откроет более крупное движение выше против рубля экономики на данный момент. Нисходящие ставки освещают до уровня 0.7140, прежде чем найти некоторый легкий затор с более сильными ставками на уровень 71 цента в некоторой степени, однако слабые остановки, а затем лучшие ставки через область 0.7050 и увеличение до уровня 70 центов с краткосрочной фиксацией прибыли, вероятно.

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