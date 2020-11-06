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Путин утвердил закон о правительстве Российской Федерации
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Путин утвердил закон о правительстве Российской Федерации

Законом определяется статус правительства РФ, организационно-правовые основы его формирования и деятельности
​Президент России утвердил федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации", который вносит изменение в процесс формирования кабинета министров, закрепленные поправками в Конституцию.

Законом определяется статус правительства РФ, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов кабмина; порядок прекращения его полномочий, в том числе в связи с выражением Госдумой недоверия правительству.

Кроме того, в развитие положений Конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Президент в соответствии с Конституцией осуществляет общее руководство правительством. Председатель кабмина возглавляет правительство, определяет основные направления его деятельности и организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Согласно закону, президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти. Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

Закон закрепляет прописанную в обновлённой Конституции процедуру формирования правительства - председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Источник: Интерфакс

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