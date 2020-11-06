Пара usdcad (USD CAD) замерла после вчерашнего снижения

Валютная пара, по наблюдениям аналитиков World Forex, снижалась в четверг и протестировала 1.3037. USD/CAD находится выше этой отметки в момент написания обзора.

Ближайшие уровни поддержки: 1.3073, 1.3037, 1.3005

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3104, 1.3135, 1.3154

Макроэкономическая статистика, на которую эксперты World Forex рекомендуют обратить внимание:

CAD

16.30 данные по изменению занятости

16.30 уровень безработицы

17.00 выступление главы Банка Канады Маклема

18.00 индекс деловой активности IVEY

USD

16.30 средняя почасовая заработная плата

16.30 количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора

16.30 уровень безработицы

18.00 данные по складским запасам

23.00 данные по потребительскому кредитованию

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