Пара usdcad (USD CAD) замерла после вчерашнего снижения

Валютная пара, по наблюдениям аналитиков World Forex, снижалась в четверг и протестировала 1.3037. USD/CAD находится выше этой отметки в момент написания обзора.
Ближайшие уровни поддержки: 1.3073, 1.3037, 1.3005
Ближайшие уровни сопротивления: 1.3104, 1.3135, 1.3154
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты World Forex рекомендуют обратить внимание:
CAD
16.30 данные по изменению занятости
16.30 уровень безработицы
17.00 выступление главы Банка Канады Маклема
18.00 индекс деловой активности IVEY
USD
16.30 средняя почасовая заработная плата
16.30 количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора
16.30 уровень безработицы
18.00 данные по складским запасам
23.00 данные по потребительскому кредитованиюИсточник: World Forex
Читайте также: Торги пятницы рубль начал с коррекции вниз относительно евро и доллара