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Пара доллар франк (USD CHF): аналитика на 06.11.2020
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Пара доллар франк (USD CHF): аналитика на 06.11.2020

Ближайшие уровни поддержки: 0.9034, 0.9014, 0.8993
​Обзор USD CHF на 6 ноября 2020 года.

Валютная пара, по данным World Forex, снижалась в четверг и протестировала поддержку 0.9034. USD/CHF находится выше этой отметки в момент написания обзора.

Ближайшие уровни поддержки: 0.9034, 0.9014, 0.8993

Ближайшие уровни сопротивления: 0.9061, 0.9089, 0.9114

Макроэкономическая статистика, на которую эксперты World Forex рекомендуют обратить внимание:

CHF

11.00 данные по резервам иностранной валюты

USD

16.30 средняя почасовая заработная плата

16.30 количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора

16.30 уровень безработицы

18.00 данные по складским запасам

23.00 данные по потребительскому кредитованию

Источник: World Forex

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пятница 06.11.2020 | 13:53
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