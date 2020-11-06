Пара доллар франк (USD CHF): аналитика на 06.11.2020

Валютная пара, по данным World Forex, снижалась в четверг и протестировала поддержку 0.9034. USD/CHF находится выше этой отметки в момент написания обзора.
Ближайшие уровни поддержки: 0.9034, 0.9014, 0.8993
Ближайшие уровни сопротивления: 0.9061, 0.9089, 0.9114
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты World Forex рекомендуют обратить внимание:
CHF
11.00 данные по резервам иностранной валюты
USD
16.30 средняя почасовая заработная плата
16.30 количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора
16.30 уровень безработицы
18.00 данные по складским запасам
23.00 данные по потребительскому кредитованиюИсточник: World Forex
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