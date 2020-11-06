Пара NZD USD (usd nzd): аналитика на 06.11.2020

Валютная пара выросла в четверг и пробила сопротивление 0.6747. По данным World Forex, NZD/USD находится выше этой отметки в момент написания обзора.
Ближайшие уровни поддержки: 0.6747, 0.6703, 0.6681
Ближайшие уровни сопротивления: 0.6781, 0.6805, 0.6830
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты World Forex рекомендуют обратить внимание:
NZD
5.00 данные по инфляционным ожиданиям
USD
16.30 средняя почасовая заработная плата
16.30 количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора
16.30 уровень безработицы
18.00 данные по складским запасам
23.00 данные по потребительскому кредитованиюИсточник: World Forex
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