ВР Украины вводит штрафы за неношение масок

За соответствующий законопроект № 3891 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19 в целом проголосовало 262 народных депутата.

Согласно принятым изменениям, нахождение в общественных зданиях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности без респираторов или защитных масок (в том числе изготовленных самостоятельно), которые закрывают нос и рот, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отметил после принятия законопроекта первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, что к народным депутатам, которые будут находиться в зале Верховной Рады без масок и респираторов, будут применяться меры административного воздействия.

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