МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Украина потеряла триллион долларов ВВП за последние десять лет
logo

Украина потеряла триллион долларов ВВП за последние десять лет

Триллион долларов потеряли все граждане страны, а причиной стали постоянные изменения экономических векторов и незавершенные реформы.
​За последние десять лет Украина могла бы в совокупности добавить триллион долларов к своему ВВП, если бы не проблемы с управлением. Подобную оценку дал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

По его словам, это означает, что триллион долларов потеряли все граждане страны, а причиной стали постоянные изменения экономических векторов и незавершенные реформы.

В ходе представления экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года Шмыгаль подчеркнул, что проблемы возникли из-за отсутствия долгосрочной стратегии, коррупции и неэффективного управления.

Ранее Шмыгаль предупреждал, что если не начать серьезные экономические реформы, то через 15 лет Украине придется отменять пенсии, так как в бюджете на них не останется денег. Он указал, что из-за демографической катастрофы вскоре один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: В России не удалось потратить деньги на развитие экономики

пятница 06.11.2020 | 16:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok