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Белоруссия хочет построить вторую АЭС
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Белоруссия хочет построить вторую АЭС

Первая Белорусская АЭС (БелАЭС) построена на деньги России
​Белоруссии необходима  вторая атомная электростанция, чтобы страна перестала зависеть от импорта углеводородов. Об этом в ходе открытия третьей линии минского метро заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он указал, что хочет перевести столицу республики на электротранспорт, поэтому разговоры о том, что некуда девать электроэнергию от первой АЭС, не имеют смысла.

Первая Белорусская АЭС (БелАЭС) построена на деньги России — республика взяла кредит в размере десяти миллиардов долларов. Минувшим летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года.

В объединенную энергосистему страны 3 ноября включен первый энергоблок, официальная церемония пройдет 7 ноября. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2022-м. 

Источник: Lenta.ru

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пятница 06.11.2020 | 16:28
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