Трамп заявил о наличии доказательств нарушений выборов

Ранее стало известно, что советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах. О том, как отреагировал Трамп на предложение своего советника не сообщалось.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

Читайте также: В РФ обираются урегулировать законопроект удаленной работы