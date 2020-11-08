Украина признала минские соглашения невыполнимыми

По его словам, Верховная Рада не отказывается от возможности проведения местных выборов на территории нынешних самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и предоставления им возможностей самоуправления. Однако это может произойти только после их полной демилитаризации и перехода под контроль Киева.

В Минских соглашениях прописана иная последовательность действий, поэтому они требуют редакции, считает представитель Украины. «Мы должны взять территорию под контроль и отвечать перед мировым сообществом за то, как будем проводить выборы, чтобы все делалось по закону», — сказал политик.

Кравчук имеет в виду пункт Минских соглашений о передаче контроля Украине над границей ЛНР и ДНР с Россией и выводе всех незаконных вооруженных формирований. Под ними в Киеве понимают также вооруженные силы республик. В нынешней редакции соглашений этот шаг прописан в пункте 10, после проведения местных выборов и установления режима местного самоуправления.

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