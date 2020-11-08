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Иран оценил возможность переговоров с новым президентом США
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Иран оценил возможность переговоров с новым президентом США

В сентябре этого года США ввели против Ирана новые санкции
Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал победу демократа Джо Байдена на выборах США и оценил возможность переговоров с ним. 

Хатибзаде заявил, что возвращение к диалогу будет непростым, и Ирану важны практические шаги с противоположной стороны.

В сентябре этого года США ввели против Ирана новые санкции. Эту меру осудили в ООН, российская сторона называла ограничения преступными.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка». 

Источник: Lenta.ru

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воскресенье 08.11.2020 | 18:26
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