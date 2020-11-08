Для газификации России необходимо почти 2 трлн рублей

По его словам, проект также потребует дополнительных источников финансирования. Если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций «Газпрома», российский бюджет лишится части дохода.

В сентябре сообщалось, что «Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ.

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