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Для газификации России необходимо почти 2 трлн рублей
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Для газификации России необходимо почти 2 трлн рублей

В сентябре сообщалось, что «Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России
​Для реализации программ газификации в России нужно почти два триллиона рублей. Такую сумму в статье для журнала «Энергетическая политика» назвал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, проект также потребует дополнительных источников финансирования. Если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций «Газпрома», российский бюджет лишится части дохода.

В сентябре сообщалось, что «Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ. 

Источник: Lenta.ru

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воскресенье 08.11.2020 | 18:38
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