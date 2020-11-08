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ЦИК РФ подвергла критике выборы в США
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ЦИК РФ подвергла критике выборы в США

В качестве недостатков системы Булаев назвал инерционность прихода бюллетеней по почте
​Почтовое голосование в США в сегодняшних реалиях выглядит архаично, а из-за долгого подсчета у американских избирателей появляется недоверие к процессу. Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

В качестве недостатков системы Булаев назвал инерционность прихода бюллетеней по почте. 

«Законодательство России тоже предусматривает возможность голосования по почте. В некоторых регионах оно применялось, но практика показала несколько слабых мест. Да и низкая востребованность была», — отметил он. По его словам, в США возможностью, наоборот, воспользовались «запредельно большое» число граждан страны.

Он также указал на то, что в США нет централизованного учета избирателей. «А как не допустить двукратного или трехкратного голосования? СМИ пишут, что такие факты есть. Так это или не так, трудно говорить, но возможность в таком процессе действительно имеется», — подчеркнул Булаев. 

Источник: Lenta.ru

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воскресенье 08.11.2020 | 18:40
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