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Добыча нефти в Ливии выросла
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Добыча нефти в Ливии выросла

Резкое увеличение добычи в Ливии считалось одной из главных угроз для цен на нефть
Объемы добычи нефти в Ливии выросли до миллиона баррелей в сутки, таким образом власти республики сдержали данное ранее обещание. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация.

При этом компания указала, что сталкивается с финансовыми трудностями, которые привели к долгам перед компаниями сектора и задержкам заработной платы в сервисных компаниях.

Резкое увеличение добычи в Ливии считалось одной из главных угроз для цен на нефть, которые и без того идут вниз в связи с ухудшением ситуации с пандемией. Введенные в ряде стран новые ограничительные меры усилили опасения по спросу, так что курс марки Brent вновь опустился ниже 40 долларов за баррель.

В сообщении NOC не исключается, что из-за внешнего давления страна может не удержать достигнутый уровень добычи или и вовсе приостановить ее, что приведет к ухудшению ситуации в национальной экономике.

Ливия возобновила добычу и экспорт нефти во второй половине сентября, после соответствующего заявления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. 

Источник: Lenta.ru

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воскресенье 08.11.2020 | 18:51
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