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Китай увеличил импорт нефти и газа
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Китай увеличил импорт нефти и газа

Китай начал скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители
​С января по октябрь 2020 года Китай значительно увеличил импорт нефти (на 10,6 процента) по сравнению с тем же периодом 2019-го, а импорт газа — на 4,7 процента. 

Китай начал скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители. В связи с этим он потратил только 150,17 миллиарда долларов, что на 24,5 процента меньше, чем год назад. Одновременно КНР купил на 8,6 процента меньше угля.

Ранее стало известно, что КНР может резко сократить импорт газа в ближайшие годы. Компания China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) увеличила прежнюю оценку запасов месторождения Фулин до 792,6 миллиарда кубометров.

Россия является одним из главных поставщиков газа в Китай. Больше нее Пекин закупает только у Австралии, Малайзии и Индонезии. Во всех этих случаях речь идет только о сжиженном природном газе (СПГ), в то время как Россия ведет и трубопроводные поставки по газопроводу «Сила Сибири».

С января по сентябрь этого года китайская экономика выросла на 0,7 процента. Международный валютный фонд (МВФ) отмечал, что Китай станет единственной из крупнейших экономик мира, которая покажет рост по итогам 2020 года. 

Источник: Lenta.ru

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воскресенье 08.11.2020 | 18:57
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