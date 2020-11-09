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Джо Байден набрал более 270 голосов
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Джо Байден набрал более 270 голосов

По данным CNN, Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу — для нее достаточно 270 голосов
Демократ Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США. Это признали все крупнейшие СМИ после того, как его отрыв от республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании превысил 0,5 пункта.

По данным CNN, Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу — для нее достаточно 270 голосов. В процентом исчислении после обработки 98% бюллетеней Байден набирает 49,6% против 49,1% у Трампа, добавляет CNN.

По информации AP, у Байдена 49,7%, у Трампа — 49,2%. The New York Times сообщает, что Байден набирает 49,6%, Трамп — 49,1%.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы в меня вложили», — написал Байден в Twitter.

Как отмечают американские СМИ, данные нельзя считать итоговыми, так как ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в ряде штатах. Сторонники Трампа настаивали на пересмотре голосов в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Висконсине. Команда Байдена обещала защищать интересы своего кандидата в этих штатах.

То есть, окончательные итоги могут быть объявлены уже после рассмотрения всех жалоб. Однако в США официальные прогнозы крупнейших СМИ традиционно воспринимаются как финальные результаты. Например, ABC News за всю историю ни разу не ошибалась в предвыборном прогнозе.

Трамп уже отказался признавать свое поражение. «Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе <...> Выборы далеко не закончены. Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника моя команда начнет вести дело в суде, чтобы обеспечить соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя», — заявил он.

Байден родился 20 ноября 1942 года. Если он все же возглавит Белый дом, то станет самым возрастным президентом в истории США. Он был вице-президентом на протяжении обоих президентских сроков Барака Обамы. В администрации Обамы Байден являлся одним из идеологов «перезагрузки» и улучшения отношений с Россией.

Впрочем, став кандидатом в президенты в 2020 году, он не раз анонсировал ужесточение политики в отношении России. Свои взгляды на Москву Байден пересмотрел после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым был присоединен к России. Байден уверен, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, а также убежден в причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

Источник: Investing.com

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понедельник 09.11.2020 | 08:01
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