Фондовая Европа закрыла торговую сессию пятницы в минусе

В центре внимания инвесторов остаются президентские выборы в США. В пятницу ключевые штаты обновили промежуточные результаты подсчетов, согласно которым избиратели отдают предпочтение кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, сообщил телеканал NBC. По последним данным Байден вырвался вперед в Джорджии и Пенсильвании.

Между тем обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать данные по распространению коронавируса в Европе. В Италии и Испании зафиксировали антирекорды по количеству летальных исходов от COVID-19.

Объем промышленного производства в Германии в сентябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). При этом, согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 0,5%, а не снизился на 0,2%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в сентябре на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2% и составил 366,4 пункта. Однако за неделю индикатор поднялся на 7%, продемонстрировав максимальный рост с июня, пишет Trading Economics.

Британский индикатор FTSE 100 в пятницу вырос на 0,07%. Германский DAX снизился на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,46%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,25% и 0,78% соответственно.

Цена бумаг easyJet Plc (LON:EZJ) снизилась на 2,6%. Авиакомпания намерена в первом квартале 2021 финансового года использовать не более 20% запланированных перевозочных мощностей после введения новых карантинных мер в Великобритании, Германии и Франции. EasyJet также сообщила, что привлекла $169,5 млн за счет продажи и обратной аренды 11 самолетов.

Акции Royal Philips Electronics NV (AS:PHG) (Koninklijke Philips Electronics NV) подешевели на 0,6%. Производитель потребительской электроники добавил в свой план на 2021-2025 годы цели ускорения роста продаж и достижения рентабельности по EBITA около 20% к 2025 году. Компания также намерена увеличить чистые сбережения еще на 400 млн евро.

Акции Allianz (DE:ALVG) SE подорожали на 0,7%. Германская страховая компания в третьем квартале 2020 года зафиксировала рост чистой прибыли, тогда как выручка снизилась на 6,1%.

Котировки Cie. Financiere Richemont SA подскочили на 11%, хотя крупнейший мировой производитель ювелирных изделий отчитался о падении выручки и чистой прибыли в первом финансовом полугодии. Между тем во втором финансовом квартале выручка сократилась всего на 5% после падения на 47% тремя месяцами ранее, отмечается в пресс-релизе. Снижение показателя без учета колебаний валютных курсов составило 2%.

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