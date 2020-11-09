Индексы в Токио обновили очередной максимум

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся 1,18% по сравнению с уровнем 6 ноября - до отметки 24612,71 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 0,82% - до 1,672,10 пункта. В пятницу, 6 ноября Nikkei уже достигал рекордно высокой отметки за последние 29 лет.

Рост на бирже в Токио обусловлен результатами выборов президента в Соединенных Штатах. «Победитель и проигравший на выборах практически определены. И теперь все надеются на восстановление экономики США после принятия стимулирующих мер», - приводит газета «Никкэй» мнение одного из рыночных аналитиков.

На открытии Токийской фондовой биржи японская валюта ослабла примерно на 0,1%. На тот момент один доллар оценивался в 103,32-103,33 иены.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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