МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Стоимость нефти марки Brent выросла на 3,04%, WTI - на 3,31%
logo

Стоимость нефти марки Brent выросла на 3,04%, WTI - на 3,31%

Нефтяные котировки растут на фоне выборов президента в Соединенных Штатах
В понедельник во время торгов на бирже ICE в Лондоне котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года  выросли на 3,04% - до $40,65 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,31% и находится на отметке $38,73 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне выборов президента в Соединенных Штатах.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Источник: ТАСС

Читайте также: В \"Лукойле\" сообщили, что выполнят все рекомендации Минэнерго по сделке ОПЕК+

понедельник 09.11.2020 | 09:47
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти
    Победа Байдена привела к росту фондовых индексов

    ​Победа Джо Байдена стала причиной роста мировых фондовых индексов. Рост составил 1-2% по наиболее важным индексам.Причиной такого подъема является мнение, что

    понедельник, 09.11.2020 | 16:31
    Политические новости
  • Уже с января 2021 года размер ограничения снизится до 5,8 миллиона баррелей
    Соглашение ОПЕК + может быть изменено

    Соглашение об ограничении нефтедобычи может быть подвергнуто корректировкам. Данная информация стала известна на конференции ADIPEC-2020 от главы Минэнерго

    понедельник, 09.11.2020 | 15:37
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Утверждение министров Эстонии ввело в шок ЕС, особенно страны Прибалтики и Финляндии
    В Эстонии не верят в честную победу Джо Байдена

    ​По мнению Марта Хельме, руководителя МВД Эстонии, выборы в Соединённых Штатах были сфальсифицированы. С ним согласен и его сын — минфин Мартин Хельме,

    понедельник, 09.11.2020 | 14:59
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok