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Сегодня Госдума может впервые исполнить свою новую конституционную функцию
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Сегодня Госдума может впервые исполнить свою новую конституционную функцию

Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как
​Новые правила формирования правительства, которые одобрены в пятницу федеральным конституционным законом, вступают в силу на фоне слухов о глобальных перестановках в кабинете Михаила Мишустина. скорее всего, что уже в понедельник Госдуме предстоит впервые исполнить свою новую конституционную функцию - утвердить новых министров.

Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как "микс" из представителей кабинета предыдущего премьера Дмитрия Медведева и новых назначенцев. До сих пор никаких изменений в его составе не было - впрочем, и времени прошло немного, и 90% этого сравнительно короткого периода пришлось на борьбу с пандемией и ее последствиями.

По информации источников "Интерфакса", глава Минприроды Дмитрий Кобылкин может уступить свое кресло нынешнему руководителю Минвостокразвития Александру Козлову (ему на смену, как ожидается, придет не "варяг", а человек, активно вовлеченный в дальневосточную повестку, говорит один из собеседников агентства). Главу Минстроя Владимира Якушева, по информации целого ряда телеграм-каналов, заменит его первый зам Ирек Файзуллин, с которым курирующий стройку вице-премьер Марат Хуснуллин работал в Татарстане. Дольше всех обсуждается кандидатура нового министра транспорта (нынешнему, Евгению Дитриху, прочат губернаторский пост): называются фамилии главы "Аэрофлота (MCX:AFLT)" Виталия Савельева, а также заместителей министра Александра Нерадько и Андрея Костюка.

Наконец, в последние дни появились слухи о замене в Минэнерго: Александр Новак (как и все перечисленные министры, работал еще в правительстве Медведева) может быть повышен до вице-премьера - в таком случае, говорит собеседник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, ему перейдет часть вопросов, которые курирует сейчас Юрий Борисов. Кто в таком случае получит портфель министра энергетики, аппаратный вес которого в последние годы заметно вырос в связи с формированием союза экспортеров нефти "ОПЕК+", источники агентства не осведомлены.

Источник: Интерфакс

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понедельник 09.11.2020 | 10:00
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