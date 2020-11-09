Российские фондовые биржи открыли торги ростом индексов

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник заметно повышаются после того, как в субботу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

В пятницу большинство европейских рынки закрылось в минусе, американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно .

Котировки фьючерсов на индексы США с утра в понедельник плюсуют.

Цены на нефть уверенно растут сегодня на результатах президентских выборов в США.

Индекс МосБиржи за две минуты торгов вырос на 0,91% и составил 2922,02 пункта.

Индекс РТС к 10:02 мск прибавил 1,2% - до 1192,39 пункта.

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