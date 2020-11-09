Байден намерен бороться с COVID-19, Трамп не признал поражения

Байден должен встретиться с консультативным советом во главе с бывшим главным хирургом США Вивеком Мурти и бывшим комиссаром Управления по контролю за продуктами и лекарствами Дэвидом Кесслером, чтобы понять, как лучше всего обуздать пандемию. Затем Байден выступит в Уилмингтоне, штат Делавэр, с речью о планах борьбы с COVID-19 и восстановления экономики.

Байден окончательно опередил Трампа при подсчете голосов в субботу, через четыре дня после проведения выборов 3 ноября, преодолев порог в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. При этом перевес в прямом голосовании в его пользу составил более чем 4 миллиона голосов по всей стране.

Трамп не признал поражения и запустил целый ряд судебных процессов с обвинениями в фальсификации выборов, однако не предоставил никаких доказательств. Чиновники штатов говорят, что не знают о каких-либо существенных нарушениях.

У Трампа на понедельник не запланированы публичные мероприятия, и с четверга он не выступал на публике. В рамках кампании оспаривания результатов выборов Трамп планирует провести митинги, чтобы заручиться общественной поддержкой в этой борьбе, сказал пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мурто.

Читайте также: МВФ и Украина достигли предварительного соглашения