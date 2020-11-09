Победа Байдена повысила шансы на восстановление отношений между КНР и США

Китайская Global Times в своей статье написала, что США скорее всего не снизят санкции в отношении Китая в вопросах, касательно Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного округа, правительство КНР должно само договориться с новым главой Белого дома.

Команда Дональда Трампа сознательно снижала градус в отношениях между КНР И США, особенно после утверждения плана увеличения давления на Китайскую республику в ходе предвыборной гонки, что способствовало образованию "пузырей" в политике двух стран, сообщает издание.

"Мы считаем, что эти пузыри можно лопнуть", - пишет газета.

Издание China Daily в своей публикации сообщило, что улучшение отношений двух стран должно начинаться с торговли, поскольку торговые отношения являются ключевым звеном для возобновления доверия в отношениях.

"Первая фаза (торгового) соглашения является последним звеном, которое связывает две страны и разорвать его ни одна из сторон не решилась", - пишет англоязычная газета China Daily.

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