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Ограничительные меры в Европе снизят прогноз спроса на нефть — МЭА
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Ограничительные меры в Европе снизят прогноз спроса на нефть — МЭА

Вторая волна ограничений, скорее всего, окажет меньшее давление на спрос
Количество европейских стран, которые вводят ограничения, неуклонно растет из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом. По заявлению Международного энергетического агентства это негативно отразится на прогнозе мирового спроса на нефть.

Вторая волна ограничений, скорее всего, окажет меньшее давление на спрос "черного золота", чем первая, заявил Кейсуке Садамори, руководитель по энергетическим рынкам и безопасности МЭА.

"Карантинными ограничениями охвачено большинство стран Европы. Это отрицательно отразится на спросе на нефть", - заявил Кейсуке Садамори в своем интервью Рейтер. 

"Агентство ожидает снижение спроса, но менее сильного, чем во время первого локдауна... Сейчас школы открыты, и некоторые магазины работают".

Свой октябрьский прогноз спроса на нефть в 2020 и 2021 году МЭА оставило прежним, но это было еще перед введением локдаунов в ФРГ, Британии и Франции.  

По материалам: REUTERS



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понедельник 09.11.2020 | 12:55
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