Ограничительные меры в Европе снизят прогноз спроса на нефть — МЭА

Вторая волна ограничений, скорее всего, окажет меньшее давление на спрос "черного золота", чем первая, заявил Кейсуке Садамори, руководитель по энергетическим рынкам и безопасности МЭА.

"Карантинными ограничениями охвачено большинство стран Европы. Это отрицательно отразится на спросе на нефть", - заявил Кейсуке Садамори в своем интервью Рейтер.

"Агентство ожидает снижение спроса, но менее сильного, чем во время первого локдауна... Сейчас школы открыты, и некоторые магазины работают".

Свой октябрьский прогноз спроса на нефть в 2020 и 2021 году МЭА оставило прежним, но это было еще перед введением локдаунов в ФРГ, Британии и Франции.

По материалам: REUTERS

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