Соглашение ОПЕК + может быть изменено

Подобные меры необходимо принимать в том случае, если текущее положение вещей будет ухудшаться. В свою очередь, участники ОПЕК+ поддерживают возможную процедуру корректировку сделки.

C начала 2021 года размер ограничения снизится до 5,8 млн. барр., но,скорее всего, сделка опять изменится. В большинстве стран введены суровые социальные ограниченя из-за пандемии, а другой проблемой стало возобновление поставок нефти прямиком из Ливии.

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