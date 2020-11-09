МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
В Эстонии не верят в честную победу Джо Байдена
logo

В Эстонии не верят в честную победу Джо Байдена

Утверждение министров Эстонии ввело в шок ЕС, особенно страны Прибалтики и Финляндии
​По мнению Марта Хельме, руководителя МВД Эстонии, выборы в Соединённых Штатах были сфальсифицированы. С ним согласен и его сын — минфин Мартин Хельме, который считает, что Штаты при новом президенте ожидает регрессия.

"В США выборы президента сфальсифицированы… В этой стране нет демократии и законодательства, если можно так легко и нагло сфальсифицировать результаты", - заявил Март Хельме в своем интервью TRE.

Он так же добавил, что "Джо Байден - это коррумпированная личность", за которой стоят мерзавцы.

Мартин Хельме спрогнозировал, что Трамп в результате долгой войны останется на своем посту. "Я видел сон…Трамп одержит победу, ценой серьезной борьбы или даже кровопролития", - сообщил политик.

Утверждение министров Эстонии ввело в шок ЕС, где большинство вверят в победу Байдена на выборах в США. Премьер-министр Эстонии высказался с жесткими замечаниями в адрес Марта и Мартина Хельме по поводу их личных взглядов на выборы в США.

Эстонские министры показали начало раскола ЕС относительно выборов США, сообщают политики. 

По материалам: RG.RU



Читайте также: \"Единая Россия\" вносит на рассмотрения в Госдуму проект об индексации пенсий

понедельник 09.11.2020 | 14:59
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти
    Победа Байдена привела к росту фондовых индексов

    ​Победа Джо Байдена стала причиной роста мировых фондовых индексов. Рост составил 1-2% по наиболее важным индексам.Причиной такого подъема является мнение, что

    понедельник, 09.11.2020 | 16:31
    Политические новости
  • Уже с января 2021 года размер ограничения снизится до 5,8 миллиона баррелей
    Соглашение ОПЕК + может быть изменено

    Соглашение об ограничении нефтедобычи может быть подвергнуто корректировкам. Данная информация стала известна на конференции ADIPEC-2020 от главы Минэнерго

    понедельник, 09.11.2020 | 15:37
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Вторая волна ограничений, скорее всего, окажет меньшее давление на спрос "черного золота", чем первая — Садамори
    Ограничительные меры в Европе снизят прогноз спроса на нефть — МЭА

    Количество европейских стран, которые вводят ограничения, неуклонно растет из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом. По

    понедельник, 09.11.2020 | 12:55
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok