В Эстонии не верят в честную победу Джо Байдена

"В США выборы президента сфальсифицированы… В этой стране нет демократии и законодательства, если можно так легко и нагло сфальсифицировать результаты", - заявил Март Хельме в своем интервью TRE.

Он так же добавил, что "Джо Байден - это коррумпированная личность", за которой стоят мерзавцы.

Мартин Хельме спрогнозировал, что Трамп в результате долгой войны останется на своем посту. "Я видел сон…Трамп одержит победу, ценой серьезной борьбы или даже кровопролития", - сообщил политик.

Утверждение министров Эстонии ввело в шок ЕС, где большинство вверят в победу Байдена на выборах в США. Премьер-министр Эстонии высказался с жесткими замечаниями в адрес Марта и Мартина Хельме по поводу их личных взглядов на выборы в США.

Эстонские министры показали начало раскола ЕС относительно выборов США, сообщают политики.

По материалам: RG.RU

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