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Победа Байдена привела к росту фондовых индексов
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Победа Байдена привела к росту фондовых индексов

Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти
​Победа Джо Байдена стала причиной роста мировых фондовых индексов. 

Рост составил 1-2% по наиболее важным индексам.

Причиной такого подъема является мнение, что Байден более подходящим для трейдеров, чем Трамп. 

Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти. Фьючерсы на марку Brent преодолели отметку в $40 за барр. Инвесторы всерьез заинтересованы рисковыми активами, что является своего рода компенсацией за опасения, связанные с пандемией. 

По материалам Finance.ua



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понедельник 09.11.2020 | 16:31
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