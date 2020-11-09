Победа Байдена привела к росту фондовых индексов

Рост составил 1-2% по наиболее важным индексам.

Причиной такого подъема является мнение, что Байден более подходящим для трейдеров, чем Трамп.

Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти. Фьючерсы на марку Brent преодолели отметку в $40 за барр. Инвесторы всерьез заинтересованы рисковыми активами, что является своего рода компенсацией за опасения, связанные с пандемией.

По материалам Finance.ua

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