Победа Байдена привела к росту фондовых индексов

Рост составил 1-2% по наиболее важным индексам.
Причиной такого подъема является мнение, что Байден более подходящим для трейдеров, чем Трамп.
Помимо фондового рынка, на победу Байдена отреагировал и рынок нефти. Фьючерсы на марку Brent преодолели отметку в $40 за барр. Инвесторы всерьез заинтересованы рисковыми активами, что является своего рода компенсацией за опасения, связанные с пандемией.
По материалам Finance.ua
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