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Украина может избежать дефолта
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Украина может избежать дефолта

Власти страны уверены, что им удастся достичь соглашения и деньги обязательно будут выделены
​Украина имеет шанс избежать дефолта в случае успешных переговоров с МВФ.

Власти страны уверены, что им удастся достичь соглашения и деньги обязательно будут выделены.

По словам главы Налогового комитета Д. Гетманцева, в стране понимают то, что большая часть требований, которые выдвигает МВФ, полностью отвечают украинским интересам. Украина настроена выполнить эти требования для того, чтобы выстроить «цивилизованную» экономику, отмечает Гетманцев.

В настоящее время Украина рискует потерять около 2,23 млрд из-за ситуации с Конституционным судом. 

По материалам Finance.ua

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понедельник 09.11.2020 | 17:49
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