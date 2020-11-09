Twitter лишит аккаунт Трампа всех привилегий

Согласно правилам данной социальной сети, посты политических лидеров, которые не соответствуют правилам не удаляются, а просто помечаются. При этом делается максимум для снижения охвата такого рода записей.

В Twitter также отметили, что после официального вступления Байдена на пост президента США все твиты Трампа будут проверяться на предмет соответствия действительности.

Эти правила будут применимы для личного аккаунта Трампа, а учетная запись президента США перейдет к новой администрации Белого дома.

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