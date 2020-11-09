Twitter лишит аккаунт Трампа всех привилегий

Согласно правилам данной социальной сети, посты политических лидеров, которые не соответствуют правилам не удаляются, а просто помечаются. При этом делается максимум для снижения охвата такого рода записей.
В Twitter также отметили, что после официального вступления Байдена на пост президента США все твиты Трампа будут проверяться на предмет соответствия действительности.
Эти правила будут применимы для личного аккаунта Трампа, а учетная запись президента США перейдет к новой администрации Белого дома.По материалам Lenta.ru
Читайте также: У семьи генерала Арсланова арестовали недвижимость по делу о миллиардном хищении