В Нагорный Карабах пришел мир

Премьер-министр Армении присоединился к меморандуму, исходя из оценки военной обстановки.
Путин заявил, что стороны принятие решения "о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорнокарабахского конфликта".
"Страны участвующие в конфликте оставляют за собой занятые позиции, а вдоль линии соприкосновения будет базироваться миротворческий контингент РФ", - заявил Путин.
Президент Азербайджана в прямом эфире отчитался, что подписанный меморандум защищает и поддерживает интересы всех участников конфликта.
Меморандум был подписан президентами России и Азербайджана в прямом эфире.
По материалам: REUTERS
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