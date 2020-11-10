В Нагорный Карабах пришел мир

Премьер-министр Армении присоединился к меморандуму, исходя из оценки военной обстановки.

Путин заявил, что стороны принятие решения "о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорнокарабахского конфликта".

"Страны участвующие в конфликте оставляют за собой занятые позиции, а вдоль линии соприкосновения будет базироваться миротворческий контингент РФ", - заявил Путин.

Президент Азербайджана в прямом эфире отчитался, что подписанный меморандум защищает и поддерживает интересы всех участников конфликта.

Меморандум был подписан президентами России и Азербайджана в прямом эфире.

По материалам: REUTERS

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