Япония предполагает, что Байден не улучшит отношение с Китаем

"В Конгрессе США обе партии непреклонны в отношении Китая. На фоне этого мы думаем, что отношения между США И КНР останутся прежними", — заявил Мотэги.

Администрация Трампа неоднократно увеличивала давление на Пекин, однако странам всё же удалось подписать торговое соглашение. В результате которого Китай обязался повысить импорт США на $76,7 млрд в первый год и на $123,3 млрд во второй.

Трамп неоднократно заявлял, что отношения с КНР будут строиться из соблюдения Пекином торговых договоренностей, однако впоследствии отказался подписывать вторую фазу соглашения из-за попыток Китая, по его утверждению, скрыть информацию о коронавирусе.

По материалам: ТАСС

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