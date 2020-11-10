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Япония предполагает, что Байден не улучшит отношение с Китаем
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Япония предполагает, что Байден не улучшит отношение с Китаем

Администрация Трампа неоднократно увеличивала давление на Пекин
Власти Японии заявили, что Джо Байден не будет менять политику в отношении КНР, сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"В Конгрессе США обе партии непреклонны в отношении Китая. На фоне этого мы думаем, что отношения между США И КНР останутся прежними", — заявил Мотэги.

Администрация Трампа неоднократно увеличивала давление на Пекин, однако странам всё же удалось подписать торговое соглашение. В результате которого Китай обязался повысить импорт США на $76,7 млрд в первый год и на $123,3 млрд во второй. 

Трамп неоднократно заявлял, что отношения с КНР будут строиться из соблюдения Пекином торговых договоренностей, однако впоследствии отказался подписывать вторую фазу соглашения из-за попыток Китая, по его утверждению, скрыть информацию о коронавирусе. 

По материалам: ТАСС



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вторник 10.11.2020 | 11:11
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