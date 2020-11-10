Барр: прокуратура США расследует все нарушения на выборах

Кандидат от демократической партии Джо Байден на выборах в президенты получил более 270 голосов, однако Трамп утверждает, что выборы сфальсифицированы и не смирился с поражением.

Команда действующего главы Белого дома направила жалобы о нарушениях в ходе голосования. Суды штатов Мичиган и Джорджии не стали рассматривать поданные заявления, отклонив их.

Генеральный прокурор страны Уильям Барр поручил прокурорам не рассматривать "сфальсифицированные и высосанные из пальца жалобы" и обратить внимание только на существенные нарушения.

Команда вероятного президента Джо Байдена заявила, что министр юстиции поддерживает выдуманные заявления Трампа о массовых нарушениях во время голосования.

"Судебные иски, составляемые постоянно командой Трампа, суды отклоняют от рассмотрения один за другим", - заявил советник Байдена.

По материалам: REUTERS

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