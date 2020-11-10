Европарламент раскритиковал Украину за плохую работу по реформам

В то же время определенных успехов удалось добиться в сельском хозяйстве, банковской и энергетической сферах. Удалось реализовать и децентрализацию, о которой довольно много говорил экс-президент Порошенко.

Отмечается наличие регулярного политического давления на ряд независимых экономических институтов. В ЕС также разочарованы безуспешными мерами по борьбе с олигархами. Плохо продвигается и борьба с коррупцией, которая необходима для поддержки реформ среди населения.

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