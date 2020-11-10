Белоруссия потеряла $1,2 млрд из-за перебоев с поставками нефти

Об этом сообщил министр финансов страны.Ю. Селиверстов.

На бюджетных доходах негативно отразились и плохие поставки нефти. Белоруссия практически не получала нефть из России, поскольку Минск не соглашался с заявленными ценами. Сейчас Белоруссия покупает нефть по более низким ценам.

В ноябре стало известно, что Белоруссия намерена купить месторождение в России, о чем Лукашенко говорил с Путиным по телефону.

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