Великобритания не смогла принять законопроект о внутреннем рынке

Часть его положений касается внутреннего рынка и противоречит Brexit.

В законопроекте подразумевается защита торговли Великобритании. Несмотря на то, что законопроект потерпел неудачу, в правительстве уверены, что в будущем законопроект удастся принять.

По словам Б. Джонсона, положения законопроекта должны играть роль страховки на тот случай, если переговоры с ЕС касательно движения товаров будут неудачными. В Брюсселе уже начался судебный процесс из-за данного законопроекта.

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