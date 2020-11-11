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Рынок нефти и газа
Цены на нефть продолжают расти на данных о снижении запасов в США
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Цены на нефть продолжают расти на данных о снижении запасов в США

Сегодня на бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в январе торгуется по цене $43,97 за барр
​Данные о количестве запасов коммерческой нефти в США повлияли на рост котировок "черного золота".

Согласно опубликованным исследованиям Американского института нефти запасы коммерческой нефти в стране снизились на 5,15 млн барр..

Эксперты прогнозировали этот показатель в районе 1,9 млн барр.

Сегодня на бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в январе торгуется по цене $43,97 за барр.

Нефть марки WTI на бирже NYMEX с контрактами на декабрь поднялись на $0,36 и продолжают торги на уровне в $41,72 за барр..

По материалам: Интерфакс

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среда 11.11.2020 | 09:01
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