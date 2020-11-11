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Байден провел телефонный разговор с главами Европы
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Байден провел телефонный разговор с главами Европы

Все лидеры стран участников беседы поздравили Джо Байдена с уверенной победой на выборах США
​Будущий глава Белого дома, Джо Байден, обсудил по телефону с лидерами Франции, Германии и Великобритании ряд экономических и политических вопросов. После завершения беседы Байден заявил: "Я дал им понять, что США снова в большой политике".

В разговоре с канцлером Германии Байден поднимал вопросы экономического и политического содружества, с президентом Франции обсудил вопросы зеленой энергетики и загрязнения окружающей среды, а также вопросы относительно террористической угрозы. В разговоре с премьер-министром Великобритании поднимались темы внешней торговли и стремительно распространяющейся пандемии коронавируса.

Все лидеры стран участников беседы поздравили Джо Байдена с уверенной победой на выборах США. Канцлер Германии выразила надежду на укрепление отношений между ФРГ и США. 

По материалам: dw.com



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среда 11.11.2020 | 10:26
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