Байден провел телефонный разговор с главами Европы

В разговоре с канцлером Германии Байден поднимал вопросы экономического и политического содружества, с президентом Франции обсудил вопросы зеленой энергетики и загрязнения окружающей среды, а также вопросы относительно террористической угрозы. В разговоре с премьер-министром Великобритании поднимались темы внешней торговли и стремительно распространяющейся пандемии коронавируса.

Все лидеры стран участников беседы поздравили Джо Байдена с уверенной победой на выборах США. Канцлер Германии выразила надежду на укрепление отношений между ФРГ и США.

По материалам: dw.com

Читайте также: В НАТО уверяют, что скорые учения альянса не нацелены против России