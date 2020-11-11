RoboForex прекратил поддержку платформы RAMM

CopyFX - инвестиционная платформа для копитрейдинга, благодаря которой вы можете упростить для себя процесс торговли, копируя сделки успешных Трейдеров, а также поделиться собственным торговым опытом и получить за это дополнительную прибыль.
В CopyFX вы можете стать:
Трейдером.
Привлекайте подписчиков, делитесь своими умениями и получайте проценты или комиссию за копирование ваших сделок Инвесторами.
Инвестором.
Подписывайтесь на опытных Трейдеров, копируйте их сделки и зарабатывайте на их торговых стратегиях.
Присоединитесь к CopyFX и откройте для себя мир копитрейдинга уже сегодня!Источник: RoboForex
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