RoboForex прекратил поддержку платформы RAMM

CopyFX - инвестиционная платформа для копитрейдинга, благодаря которой вы можете упростить для себя процесс торговли, копируя сделки успешных Трейдеров, а также поделиться собственным торговым опытом и получить за это дополнительную прибыль.

В CopyFX вы можете стать:

Трейдером.

Привлекайте подписчиков, делитесь своими умениями и получайте проценты или комиссию за копирование ваших сделок Инвесторами.

Инвестором.

Подписывайтесь на опытных Трейдеров, копируйте их сделки и зарабатывайте на их торговых стратегиях.

Присоединитесь к CopyFX и откройте для себя мир копитрейдинга уже сегодня!

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