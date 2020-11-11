FreshForex проведет вебинар на тему главных тенденций на фондовом рынке США

В стране произошло много интересного: завершились резонансные президентские выборы, учёные успешно завершили испытания вакцины от COVID-19, а фондовый рынок объявил об историческом максимуме.

Какой тренд можно ожидать в ближайшее время? Будет ли в декабре традиционное «Рождественское ралли»? Присоединяйтесь к вебинару в четверг, 12 ноября в 16:00 по московскому времени, и мы обо всём расскажем!

Читайте также: Roboforex расширил возможности работы со счетами через системы SEPA и SWIFT