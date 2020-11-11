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FreshForex проведет вебинар на тему главных тенденций на фондовом рынке США
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FreshForex проведет вебинар на тему главных тенденций на фондовом рынке США

Какой тренд можно ожидать в ближайшее время? Присоединяйтесь к вебинару и мы обо всём расскажем
На прошлой неделе США очень активно привлекали к себе внимание. 

В стране произошло много интересного: завершились резонансные президентские выборы, учёные успешно завершили испытания вакцины от COVID-19, а фондовый рынок объявил об историческом максимуме.

Какой тренд можно ожидать в ближайшее время? Будет ли в декабре традиционное «Рождественское ралли»? Присоединяйтесь к вебинару в четверг, 12 ноября в 16:00 по московскому времени, и мы обо всём расскажем!

Источник: FreshForex

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среда 11.11.2020 | 12:46
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