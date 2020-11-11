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В Испании хотят сделать прививки более 10 млн гражданам
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В Испании хотят сделать прививки более 10 млн гражданам

Вакцина была разработана компанией Pfizer совместно с BioNTech
​Власти Испании хотят сделать прививки против коронавируса как минимум 10 млн гражданам. 

Вакцина была разработана компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Отмечается, что вакцинация будет абсолютно бесплатной. Вакцину планируется получить в начале 2021 года, а сама процедура продлится до мая следующего года.

Эффективность новой вакцины, по заявлению ее создателей, составляет 90% и позволяет предотвратить инфицирование еще большего количества людей. В Испании с начала пандемии коронавирусом заболели почти 1,5 млн человек. 

По материалам Finance.ua

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среда 11.11.2020 | 16:49
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