В Испании хотят сделать прививки более 10 млн гражданам

Вакцина была разработана компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Отмечается, что вакцинация будет абсолютно бесплатной. Вакцину планируется получить в начале 2021 года, а сама процедура продлится до мая следующего года.

Эффективность новой вакцины, по заявлению ее создателей, составляет 90% и позволяет предотвратить инфицирование еще большего количества людей. В Испании с начала пандемии коронавирусом заболели почти 1,5 млн человек.

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