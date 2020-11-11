В экономике РФ может наступить переломный момент

По его словам, многие отрасли в РФ довольно сильно пострадали, включая транспортный сектор. Ожидается, что экономике удастся сменить текущий вектор на более положительный.

В то же время С. Собянин ранее говорил менее оптимистично и прогнозировал сложную ситуацию в начале 2021 года.Россия тратит на борьбу с коронавирусом около 2 трлн рублей. По словам В. Путина для борьбы используется около 4,5% ВВП страны и в конце года бюджетный дефицит может составить около 2 трлн рублей.

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