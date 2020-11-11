Саудовская Аравия может составить конкуренцию России в сфере поставок газа

Это может привести к росту конкуренции с РФ и другими поставщиками газа.

Такими действиями Саудовская Аравия может помочь властям КНР снизить так называемый «углеродный след» от своей промышленности. Планируется перейти на экологически чистое топливо, к примеру, водород.

Пока что поставки газа в Китай осуществляются танкерами, которые занимаются поставками СПГ. В настоящее время Россия осуществляет поставки газа через газопровод «Сила Сибири».

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