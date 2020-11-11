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Россия и Белоруссия разобрались с вопросом задолженности за газ
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Россия и Белоруссия разобрались с вопросом задолженности за газ

Данная проблема обговаривалась 11 ноября
​РФ и Белоруссия разобрались с существующей задолженностью Минска за поставки газа. 

Данная проблема обговаривалась 11 ноября.

Говорится о том, что Белоруссия смогла максимально погасить свой долг за российский газ, поставки которого осуществлялись в прошлом году. До этого ориентировочно называлась сумма в $330 млн.

В прошлом году цена одного кубометра газа равнялась 127 долларов и Белоруссия в настоящее время настаивает на существенной скидке. По словам Лукашенка, стоимость в 40-45 долларов была бы оптимальной. 

По материалам Lenta.ru

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среда 11.11.2020 | 19:55
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