Россия и Белоруссия разобрались с вопросом задолженности за газ

Данная проблема обговаривалась 11 ноября.

Говорится о том, что Белоруссия смогла максимально погасить свой долг за российский газ, поставки которого осуществлялись в прошлом году. До этого ориентировочно называлась сумма в $330 млн.

В прошлом году цена одного кубометра газа равнялась 127 долларов и Белоруссия в настоящее время настаивает на существенной скидке. По словам Лукашенка, стоимость в 40-45 долларов была бы оптимальной.

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