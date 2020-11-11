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Россия и Белоруссия договариваются о поставках газа в 2021 году
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Россия и Белоруссия договариваются о поставках газа в 2021 году

Белорусская сторона полностью погасила задолженность за поставки газа в текущем году
Белоруссия начала переговоры с российским "Газпромом" по поставкам "голубого топлива" на следующий год. 

Белорусская сторона полностью оплатила поставки природного газа в текущем году. При этом компания «Газпром трансгаз Беларусь» заявила, что не все вопросы решены окончательно, так как существует много нарушений в поставках газа на перерабатывающие предприятия Белоруссии и неуплаченные штрафы за просроченные платежи. "Газпром" заявляет о долге в размере $165,57 млн. 

Белоруссия стремится к снижению стоимости газа до оптимальной оптовой цены в размере от 40 до 80 долларов за тысячу кубометров.

По материалам: ТАСС

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среда 11.11.2020 | 19:36
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