Россия и Белоруссия договариваются о поставках газа в 2021 году

Белорусская сторона полностью оплатила поставки природного газа в текущем году. При этом компания «Газпром трансгаз Беларусь» заявила, что не все вопросы решены окончательно, так как существует много нарушений в поставках газа на перерабатывающие предприятия Белоруссии и неуплаченные штрафы за просроченные платежи. "Газпром" заявляет о долге в размере $165,57 млн.

Белоруссия стремится к снижению стоимости газа до оптимальной оптовой цены в размере от 40 до 80 долларов за тысячу кубометров.

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